Бассейн для дачи

Увы, не каждый человек может позволить себе оздоровительный отдых на море. Как правило, две причины сдерживают людей в таком желании: нехватка денежных средств и абсолютная нехватка времени. Но есть и хорошее обстоятельство: у многих людей есть дача, а значит там можно устроить настоящий курорт для себя и для души! Бассейны для дачи – единственно верное решение для организации времяпровождения летними знойными днями, максимально приближенное к курортным условиям. Здесь вы можете расслабиться полностью, так как вы окружены своим домом и людьми которых вы привыкли видеть вокруг себя. Это то место, где вы можете устроить маленький спа салон для себя, а так же позаниматься акваэробикой, что улучшит ваше здоровье в разы. Если вы решились на бассейн, можно подумать и о бане. Эти два оздоровительных мероприятия поднимут ваш иммунитет и вы будите чувствовать себя особенно здоровым. Только подумайте сколько вечеринок можно провести в бассейне. А можно и просто уединиться с любимым и создать себе романтический вечер с вином или шампанским. Виды бассейнов вы можете просмотреть на сайте Homifyгде можете сохранить понравившиеся картинки в вашем акаунте и позже вернуться к ним.

Какие типы бассейнов существует?

В наше время можно выбрать абсолютно любой тип бассейна. Конечно вы должны отталкиваться от вашего бюджета, иначе могут возникнуть разногласия и ссоры. Если вы хотите что то вау, то придется и растратиться на такое искусство. И так что вы можете приобрести?

В первую очередь это конечно же надувной бассейн. Это самый быстрый и выгодный (в денежном понимании) ид бассейна. Он стоит разумную сумму денег, и устанавливается за один день. Конечно водичка должна нагреться, и простоять сутки, но если совсем уж не терпится окунуться, то охладительная водичка вам гарантирована. Надувной бассейн это мешок из пленки ПВХ (в усиленном варианте), армированной сеткой из полиэстера. Вам понадобится приложить усилия чтобы накачать такой бассейн. Для этого был придуман маленький насосик, который ускорит и облегчит вам процесс надутия. Опять же есть различные виды надувных бассейнов. Форма, окраска, материал могут отличаться. Стандарт это конечно же синий бассейн и круглого вида. Срок службы такого бассейна зависит от условий эксплуатации. Это может быть от 5 месяцев до 10 лет. Поскольку такой бассейн не имеет ни скиммера, ни фильтра, он нуждается в уборке мусора, который будет скапливаться на дне. Чтобы вода не зеленела, не мутнела, необходимо вовремя добавлять химию, включать систему фильтрации, менять картридж. К тому же, верхний кант бассейна нужно периодически подкачивать, чтобы однажды не вывалиться из бассейна.

Следующий тип бассейна это сборно-разборный бассейн. Это что то очень похожее на надувной бассейн, но состоит из другого материала. Эти бассейна подходят для дачи, так как они просты в использовании. Чаще всего они доставляются к вам в коробках, где и находятся все части от бассейна. За день вполне возможно собрать и залить такой бассейн. Опять же, помните что вы должны заранее уже знать место где бассейн будет стоять и расчистить его от палочек и других острых предметов, которые могут порезать и испортить ваш бассейн. Стальной лист металла является стенкой бассейна, а гидроизоляцией и отделкой служит чашковый пакет, изготовленный из ПВХ-пленки.Каркасный бассейн для дачи сезонного типа разбирается согласно времени года, а морозоустойчивые варианты не разбираются и на зимнее время.Они просто могут быть накрыты шапкой сверху, чтобы вся грязь не падала в бассейн. Плюс ко всему, они дополнительно комплектуются лестницей, системой фильтрации, скиммером, шлангами и форсункой возврата воды. Отличаются сборные бассейны от предыдущего вида эстетической и прочной конструкцией, качественной системой фильтрации и большей степенью полноценности. Такой бассейн может прослужить вам дольше, чем обычный надувной, так как он более устойчивый. Но это не значит что можно не ухаживать за таким бассейном. Если вы все таки хотите плавать в чистом и аккуратном бассейне, стоит его чистить хотя бы раз в неделю.

Еще один вариант это стационарный бассейн. Такие бассейны для дачи строятся один раз, они не разбираются и не переносятся в другое место. то есть вечно вкопан в землю. Поэтому перед тем как установить бассейн на даче такого вида нужно хорошо продумать выбор места для строительства, просмотреть там почву, подумать не захочется ли потом вырастить садик в это месте.Стационарные бассейны устанавливаются и на улице, и в помещении. Вы должны подумать что вы хотите, плавать летом на воздухе и под открытым небом, или все таки купаться круглогодично, но в закрытом помещении. Опять же, вы можете создать звездное небо и в закрытом помещении. Также стационарные бассейны могут иметь различные формы и размеры, комплектуются аттракционами (гидромассаж, противоток, водопад, гейзер, подсветка). Это отличный спа салон на дому и даже под открытым небом. Вам обзавидуются ваши гости и друзья, и уверяем что родственников выгнать в принципе будет невозможным.Это надежный вариант, долговечный бассейн, который отвечает всем требованиям и заслуживает повышенного доверия. Конечно, это более дорогостоящий вариант, но ведь ради мечты скупиться не стоит,

Имеется еще один тип бассейнов, и это готовые ванны.Они используются в тех случаях, когда есть желание построить стационарный бассейн за короткий срок. Они чаще всего не велики в размерах, зато не надо будет долго ждать. Это стеклопластиковые либо полипропиленовые ванны, которые изготавливаются на производстве и поставляются уже в готовом виде. Вы сэкономите время на строительстве, собирании. Все что вам нужно, это залить ванну водичкой и наслаждаться ее в ту же секунду.

Какая отделка бассейнов существует?

Существует много видов отделки для бассейна. Для начало вам нужно задуматься что бы вы хотели сами. Плиточный орнамент, деревянные палки или настенную живопись. Если это крытый бассейн, то не забудьте подумать и об освещении, так как возможно вам или вашим гостям захочется воспользоваться этим аттракционом ночью. И так преступим в разбирании типов обработки.

Конечно стандартная отделка- это плиткой. Дизайн бассейнов с чашей, облицованной плиткой, как крупного формата, так и формата мозаики, обычно простой и лаконичный, хотя разнообразие ее коллекций позволяет воплотить самые смелые ваши фантазии. Для устройства напольных покрытий в бассейнах рекомендуется использовать противоскользящую плитку, которая к тому же отличается повышенной износостойкостью. Плитка для чаши бассейна должна отвечать особым требованиям, обычную плитку в чаше применять нельзя, иначе это повлечет последствия и дополнительные затраты. Плитка должна быть либо сертифицирована для применения в бассейнах, либо отвечать нескольким требованиям, таким как: низкое водопоглащение, низкий коэффициент линейного температурного расширения, устойчивость к агрессивным средам и она должна иметь закругленные края. Это вариант отделки вас будет служить долгой верой и он один из самых дешевых видов.

Следующий вид отделки это мозаика. Использование мозаики всегда вносит в дизайн бассейнов мотивы роскоши, утонченного стиля и сибаритства. Широкая цветовая гамма, насыщенность цветов и нежность оттенков — все это позволяет создавать яркие и красочные картины, замысловатые узоры из мозаики и все что вы выдумаете будет отражено на вашем бассейне. Мозаика может комбинироваться с плиткой, создавая гармоничные, интересные сочетания. Стеклянная мозаика наиболее пригодный отделочный материал для облицовки чаши бассейна. Мозаика полностью удовлетворяет всем требованиям по работе в агрессивных средах, безопасности и морозостойкости. Именно мозаика позволяет наиболее качественно выполнять изогнутые формы чаши бассейна или ванны гидромассажа, переливной бортик или борт скимерного бассейна. Это отличная идея для вашего бассейна. Стоит это удовольствие чуть дороже плитки.

Следующий вариант будет выглядеть богатым, но и затрат надо будет отдать не мало. Это живопись для отделки бассейнов.Помимо использования высококачественных отделочных материалов дизайн бассейнов также включает в себя богатую палитру других художественных средств. В частности, для крытых бассейнов идеальным вариантом является иллюзорная живопись, визуально расширяющая границы пространства. Еще одно средство для создания уникального дизайна бассейнов – использование конструкций с панорамным остеклением, которые стирают визуальную границу между интерьером и ландшафтом.

Ну и последним видом являются деревянные полы в дизайне бассейнов. Желание сделать в своем бассейне деревянные полы понятно, ведь так приятно пройтись босиком по теплому, приятному на ощупь деревянному полу. Именно деревянные полы не скользят, даже если они полностью покрыты лужами воды. Для полов бассейна необходимо применять специальные сорта дерева, устойчивые к периодическому намоканию. Для этих целей как нельзя лучше подходит тиковое дерево. Именно тиковые полы, в отличие от дубовых, не боятся намокать, а затем высыхать и при этом не меняют свой цвет. Полы могут быть уложены как ходовой настил, т.е. с зазорами между досками, или как обычный деревянный пол с подогревом, только покрытый специальным маслом и с необходимым уклоном.

Как вы убедились, вариантов очень много. Вам решать и выбирать. Все эти виды вы можете просмотреть на сайте Homify, понравившиеся идеи вы сможете сохранить в своем профиле, затем распечатать и уже с картинкой пойти в магазин для покупки материала или бассейна. Осуществите свою мечту в ближайшее время!