Баня своими руками

Итак наступил тот день, когда вы собрались и надумали построить баню своими руками, тогда обязательно заходите на сайт Homify, так как он будет вашим постоянным попутчиком в огромном мире советов по строительству бани своими руками. Стоит отметить, что строительство бани это не такая уж и трудная задача, уверяем вас, ваше строительство, можно завершить за несколько месяцев, а то и недель. Но конечно же это все зависит, от того какой дизайн и проект бани вы выбрали и мечтаете построить. Все начинается с выбора материала из которого будет состоять ваша баня, а затем все по проекту начиная от закладки фундамента заканчивая возведением крыши и приусадебной территории. С помощью некоторых правил, которым вы будите следовать, ваша банька будет самым желанным местом вас и ваших родственников, друзей и знакомых, которые теперь будут посещать вас чаще и с завистью смотреть на вашу новую постройку, которую благодаря нашим грамотным советам вы покажете им через несколько месяцев после начала строительства. Там вы сможете устраивать девичники, в которые будут включены спа салоны и различный маски и скрабики. В это же время мужской пол может закатить мальчишник, отпарив каждого веничком и выпиваю по бокальчику холодненького пива.

Баня из шпал хорошая ли это идея?

Баня – отличное дополнение любого загородного дома. Постройка бани отбирает массу времени, сил и ресурсов, и если вы занятой человек, то процесс затянется на долго. Традиционно бани сооружают из сруба, тем не менее стоимость этого материала совсем не радует бережливых хозяев. В поисках альтернативного стройматериала некоторые нашли выход в постройке бани из шпал. Как же может быть воздвигнута долговечная, надежная и, самое главное, дешевая баня из шпал своими руками? А вот просто! Следуя некоторым советам, сможете быстро и беззаботно построить такую баню.

Прежде всего необходимо разобраться, что же такое вообще шпала, ведь мы не все мастера которые понимают значения сленга. Шпалы являются недорогим пиломатериалом, который обработан креозотом – специальным антикоррозийным составом, защищающим древесину. Креозот – довольно ядовитый антисептик, продлевающий эксплуатационный срок шпал и предотвращающий неминуемое поражение материала плесенью, грибками и паразитами. Шпалы применяются при прокладке железной дороги. Довольно часто их списывают с употребления по различным причинам, начиная от мелких производственных дефектов, заканчивая окончанием срока годности. Часто из таких списанных шпал строят дачные постройки, а тем более бани, чтобы зря не расходовать материал. Основные плюсы бани из старых шпал это очень низкая цена пиломатериала, так как он реализуется по остаточной стоимости. Это подойдет для владельцев, кто не хочет растратиться на баню. Так же это довольно простой и удобный монтаж, так как там нет ничего сложного. Конечно если вы не имели дела до этого со строительством, на первое время вам покажется чем то сложным. И самый большой плюс для работяг, это сжатые сроки монтажа.Все произойдет быстро и как в сказке! Конечно, в отличии от других построек, баня несет достаточно специфическую функцию. Температура внутри нее очень высокая, что заставляет креозот выделять неприятный запах. Находиться в такой парной достаточно тяжело. Это главный минус бани из старых шпал. Тем не менее многие дачники используют шпалы для строительства таких сооружений, невзирая на неудобства и дискомфорт. Тут уж вам придется выбирать что и как.

Как заготовить веники для бани?

Веники являются самобытным и неотъемлемым атрибутом русской бани, без которых ну просто никуда. Благодаря им в парной создается ни с чем несравнимая атмосфера и дух. Не случайно заготовка веников для бани, их хранение и использование подчиняются многовековым народным традициям, секреты которых нам известны. На первый взгляд кажется, что в заготовке этого банного атрибута нет ничего сложного. Однако не все знают о тех тонкостях, которые не позволяют растерять аромат листьев и их осыпание со временем. Если вы захотите узнать более точные науки выведения самого самого веника, вам стоит обратиться к старшему поколению и желательно в деревнях. Они вам расскажут полезный советы. Так же можете связаться и с профессионалами, которые изучали это дело и знают все тонкости! Их контакты вы сможете найти на сайте Homify.

Традиционно заготовку веников начинают на Троицу, которая празднуется в середине июня. В это время цветут деревья, травы и кустарники, что и делает веник таким душистым. Листья на них уже окрепли, как следует набрали сок и имеют наибольший аромат. Выбирайте самый солнечный погожий день и в первой половине дня идите в лес. Ветви можно срезать ножом или просто отламывать руками. Для веников выбирают свежие веточки, так как они содержат большое количество фитонцидов, различных эфирных масел и других активных веществ. От них отламывают прутики длиной 50 -60 см и освобождают их нижнюю часть от листьев и мелких ответвлений. Вначале берут несколько толстых веток и собирают их в пучок. Затем присоединяют к нему более тонкие ветви, изгибом внутрь. Веник делают легким, чтобы при взмахах им не уставала рука.

Какие веники существуют?

Для веника можете использовать многие деревья. Самым распространенным является березовый веник. Лучшим деревом для заготовки является молодая плакучая береза, растущая возле водоема. Веник будет пахнуть свежестью и древесиной. Дубовые веточки можно собирать на протяжении всего лета. Срезать их нужно с тех дубов, которые растут в темном и влажном лесу либо дубраве, так как для веника нужны эти качества. Вязка и сушка веников из дуба осуществляется таким же способом, как и берёзовых. Ветки можжевельника для изготовления веника собирают в конце весны либо в начале лета. Любители бани и, связанных с нею процедур, знают всю пользу такого веника. Для заготовок из эвкалипта (если у кого есть такая возможность) используются листья прутовидного эвкалипта. Ветки срезают в августе. Знатоки рекомендуют включать их в состав самых обычных березовых или дубовых “букетов”. Есть еще и другие варианты такие как крапива, вишневые, смородиновые, ольховые, липовые, рябиновые, хвойные и польнные. Какок веник подойдет вам наиболее, знает только ваше тело. Так что попробуйте вес и тогда уже решайте!

Какой самый оптимальный размер парилки?

Если окинуть взглядом историю русской бани, то выясниться, что в старину (да и сейчас кое-где в деревнях) парилки вовсе не являлись неким отдельным небольшим элементом строения. Деревенская русская баня, как правило состояла всего лишь из двух помещений – собственно бани (можно назвать ее парилкой) и предбанника, в которой люди могли отдохнуть и перевести дух. Более того, то что мы сейчас часто называем парилкой — совмещало в себе множество функций. Да, в ней можно было поддать пару и пройтись по спине пахучим березовым веником, но так же в этом помещении и просто мылись, более того это же помещение использовалось как прачечная. Да и мылись в деревенских банях зачастую всей семьей одновременно, простой крестьянин не допустил бы неоправданной траты топлива. Исходя их этих причин в обычной деревенской бане парилка (она же мойка и прачечная) порой достигала солидных размеров. На самом деле нету каких то правид и размеров, вес зависит от вашего желания и представления. Если же вы хотите там спа салон так же сделать, то место должно быть большим чтобы можно было спокойно посидеть и нанести маски и скрабы.