Альпийская горка



Альпийская горка

Красивый сад – это большая радость и наслаждение для каждого садовника. Важно чтоб ваш сад был и уникальным, и функциональным. Хочется видеть свой сад в гармонии с домом. Красивый ландшафтный дизайн будет украшением вашему дому. Для этого стоит придерживаться некоторых правил, но не забывайте добавлять свои идеи, ведь, это ваш сад.

И так, для начала стоит определить стиль. Есть множество стилей – классический, фермерский, минимализм и тд. Выбирая стиль, помните о функциональности своего сада. Так вам будет легче решить, какой стиль вам понаедет больше. Считается, что смешение стилей – не лучший выбор, но и здесь можно определить границу. Смешение стилей часто бывает необходимой вещью, если ваш сад многофункциональный. Например, в вашем саде есть и огород, и беседка и детский уголок. В таком случае, смешение стилей произойдет. Для того, чтобы сделать это смешение стилей более красивым, можно использовать зеленую изгородь или высокую шпалеру. С помощью таких хитростей, вы легко сможете использовать несколько стилей в вашем саду и это будет выглядеть в балансе.

Часто, мы забываем о дорожках в саду или вообще не предаем этому значения, хотя надо было бы. Дорожки в саду – очень функциональная вещь. Выбирая дорожки для сада, стоит помнить, что лучше все дорожки купить в водном стиле. Так ваш сад будет выглядеть более завершенным. Если на вашем участке есть асфальт, то стоит помнить, что дорожки из цельных бревен никак не сочетаются с асфальтом. Важно обратить внимание на фасад дома, при выборе дорожки. Фасад дома и дорожки должны гармонировать с друг другом. Еще нельзя забывать о том, что дорожки в саду должны быть и функциональными и подходить под разные погодные условия. Если дорожка ведет к сараю или к отсеку или гаражу, стоит помнить, что материал дорожки должен быть твердым, так как стоит соблюдать меры безопасности.

Растения имеют значимое место в вашем саду. Конечно, о выборе растений и расположений можно спорить бесконечно. Если же вы не любите сад украшенный растениями полностью, но при этом хотели бы несколько растений, для вас хорошим выбором будет «альпийская горка», в которой сможет в себе сочетать несколько растений и занимать только определенный участок сада. Еще вам может понравиться идея вплетенных растений в перегородки или подвесные растения, которые вы можете подвесить на карниз крыши беседки. Для тех, кто предпочитает в своем саду именно отдыхать, стоит выбирать растения с успокаивущей окраской. Если же вам захотелось, оригинального дизайна «альпийской горки», то стоит не бояться креативных идей! Например, одно из дешевых и интересных оформлении можно сделать при помощи сухих веток, прутьев и цветного лака. Или можно использовать старые автомобильные покрышки, которые тоже можно обработать цветным лаком. Такой оригинальный декор вы можете добавить в оформления клумб. Для любителей еще более оригинальных идей, мы предлагаем использовать в качестве ваз резиновые сапоги, контейнеры украшенные корой дерева, вязанные мешки и тд. Как вы видите, можно фантазировать бесконечно. Важно не забывать о функциональности таких ваз, о их способности переносить любые погодные условия и о том, что они должны вписываться в дизайн вашего сада. «Альпийская горка» имеет множество преимуществ, так как его можно сделать из подручных материалов или за минимальную стоимость. Дизайн «альпийской горки» легко можно менять, добавляя новые оформления в него. Пробуйте!

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